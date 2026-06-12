Trei tineri, surprinși consumând substanțe suspecte într-o clădire abandonată din Comrat

Carabinierii susțin că după ce au fost observați, doi dintre tineri au fugit de la fața locului, încercând să evite verificările. În apropierea locului unde aceștia se aflau, carabinierii au depistat un dispozitiv improvizat destinat consumului de substanțe interzise, precum și un pachețel din hârtie ce conținea o substanță vegetală uscată, asemănătoare cânepei, transmite stiri.md.

Cea de-a treia persoană a fost reținută la fața locului și escortată la Inspectoratul de Poliție Comrat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„Aceasta a declarat că, împreună cu ceilalți tineri, ar fi consumat substanțe interzise”, au precizat carabinierii.

Totodată, au fost identificate și datele unuia dintre cei doi fugari, tânărul fiind cunoscut organelor de drept pentru implicarea anterioară în cazuri similare.

Cazul a fost documentat și transmis organelor competente pentru continuarea cercetărilor și adoptarea măsurilor legale ce se impun.