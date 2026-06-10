Tragedie în Capitală: Un copilaș de 5 ani, infectat cu varicelă, a murit în spital.

Potrivit Ministerului Sănătății, micuțul a fost internat în stare extrem de gravă la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, la cinci zile de la debutul bolii, însă a decedat la câteva ore după internare, transmite unimedia.info.

Responsabilii Ministerului Sănătății susțin că decesul a survenit în data de 7 iunie, la câteva ore după ce copilul, aflat în stare de extrem de gravă, a fost internat în spital.

„Copilul s-a îmbolnăvit pe data de 2 iunie. Acesta a fost adus de părinți la spital în stare extrem de gravă, după cinci zile de la debutul bolii, pe 7 iunie, la ora 11:15. În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul I și edem cerebral de gradul III. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi, la ora 12:32”.