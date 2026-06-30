Rețea de droguri, destructurată în Chișinău: Un bărbat, arestat.

Forțele de ordine au destructurat o rețea de trafic de droguri în Capitală. Operațiunea a fost realizată de angajații Direcției de Combatere a Drogurilor din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.

În centrul anchetei se află un bărbat de 55 de ani din Capitală, recent eliberat dintr-un penitenciar, unde a ispășit o pedeapsă pentru infracțiuni similare.

Potrivit anchetei, imediat după eliberare, acesta s-a alăturat din nou aceleiași grupări infracționale, transmite politia.md.

După aproximativ o lună de supraveghere și desfășurare a unor acțiuni speciale de urmărire penală, suspectul a fost prins în flagrant pe 24 iunie, când încerca să vândă drogul PVP („sare”) unui agent sub acoperire. La percheziția corporală, asupra lui au fost găsite mai multe pachete cu PVP și un telefon mobil folosit în activitatea infracțională.

În timpul percheziției în garajul folosit de suspect, forțele de ordine au descoperit aproximativ 200 de grame de PVP, ambalate în 15 pachețele, un pachet cu mefedron, un pachet cu heroină, pungi zip pentru dozarea drogurilor, magneți pentru ascunderea depozitelor, cântare electronice de mare precizie și bani, presupus obținuți din vânzarea drogurilor.

Judecătoria a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Dacă vina îi va fi dovedită, riscă o pedeapsă de la 7 la 15 ani de închisoare.