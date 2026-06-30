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rupor.md logorupor
30 Iunie 2026, 15:57
2 077
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Poliția a ridicat droguri în valoare de peste un milion de lei

Forțele de ordine au confiscat peste un kilogram de marijuana, hașiș și cocaină, cântare electronice de precizie, pungi pentru ambalare și alte obiecte pentru dozarea substanțelor narcotice.

Poliția a ridicat droguri în valoare de peste un milion de lei.
Poliția a ridicat droguri în valoare de peste un milion de lei.

Valoarea totală a substanțelor interzise găsite acasă la un bărbat de 34 de ani este estimată la peste 1 milion de lei, transmite rupor.md.

Potrivit probelor adunate de Poliție și procurorii sectorului Buiucani, în cadrul unei scheme infracționale, bărbatul reținut păstra, ambala și distribua droguri în calitate de curier.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore pentru stabilirea circumstanțelor. În cazul confirmării vinovăției, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 până la 15 ani.

Sursă
rupor.md logorupor
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