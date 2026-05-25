Patru străini care intenționau să ajungă din Moldova în România, reținuți.

Inițial, în apropierea localității Drepcăuți, a fost prins primul migrant, în vârstă de 31 de ani, suspectat de implicare în tentativa de traversare ilegală a frontierei de stat, transmite realitatea.md.

Operațiunea a continuat în zona de frontieră, iar în urma măsurilor operative desfășurate în proximitatea râului Prut, autoritățile au localizat alți trei migranți, cetățeni ai Nepalului, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, care încercau să traverseze clandestin frontiera de stat.

Pentru o intervenție rapidă, au fost mobilizate mai multe grupe operative.