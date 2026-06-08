Oficiul PAS din Bălți, spart noaptea trecută. Calculatorul de serviciu a fost furat
Oficiul organizației teritoriale a Partidul Acțiune și Solidaritate din Bălți a fost spart în noaptea trecută.
Din interior au fost sustrase mai multe bunuri, inclusiv calculatorul de serviciu, transmite pulsmedia.md.
Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții formațiunii, incidentul a fost descoperit în dimineața zilei, când secretara OT PAS Bălți a constatat că ușa sediului era deschisă, iar echipamentele lipseau.
„Astăzi, secretara OT PAS Bălți a găsit ușa deschisă. A dispărut, cel mai important – calculatorul. A venit Poliția, a luat amprentele. Au fost audiați vecinii care au spus că la ora trei noaptea a fost o persoană care a încercat să pătrundă în mai multe oficii de pe strada Sadoveanu”, a declarat Vladimir Rusu, președinte OT PAS Bălți, pentru Nordinfo.
Potrivit acelorași surse, pe parcursul zilei, persoana suspectată de comiterea furtului a fost reținută de oamenii legii.
Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele și să ofere detalii suplimentare privind cazul.