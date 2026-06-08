8 Iunie 2026, 08:07
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Momentul exploziei dronei din Orhei, surprins de o cameră de supraveghere video
Momentul exploziei unei drone necunoscute, care a căzut noaptea trecută în raionul Orhei, lângă satul Lopatna, a fost surprins de o cameră de supraveghere video.
Reamintim că în jurul miezului nopții un localnic a anunțat Poliția că a observat în afara localității „un dispozitiv zburător necunoscut, posibil o dronă”, care ulterior a explodat. După cum s-a stabilit ulterior, incidentul a fost înregistrat de una dintre camerele de supraveghere din zona producerii incidentului.
La fața locului au sosit servicii specializate și grupuri operative, care au încercuit zona. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma exploziei nimeni nu a fost rănit.
În această dimineață, acțiunile de urmărire penală au fost reluate. Instituțiile responsabile continuă să documenteze cazul și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele.