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deschide.md logodeschide
10 Iunie 2026, 15:33
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Moldovean căutat în Franța pentru viol în grup, reținut în România

Un moldovean de 35 de ani, condamnat în Franța la 20 de ani de închisoare pentru viol în grup, a fost reținut de polițiștii români de frontieră.

Moldovean căutat în Franța pentru viol în grup, reținut în România.
Moldovean căutat în Franța pentru viol în grup, reținut în România.

Cazul a fost documentat în seara zilei de marți, 9 iunie, în PTF Stânca, transmite deschide.md.

Potrivit autorităților române, în jurul orei 19:20, în punctul de trecere s-a prezentat moldoveanul, aflat la volanul unui automobil.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii români de frontieră au constatat că pe numele bărbatului este emisă o alertă privind punerea în aplicare a unui mandat de arestare, acesta având de executat o pedeapsă priviativă de libertate de 20 de ani de închisoare.

Astfel, s-a dispus predarea persoanei unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

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