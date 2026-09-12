La Taraclia, un automobil a lovit o fetiță de 12 ani care se deplasa cu trotineta

O fată de 12 ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil, în timp ce se deplasa cu trotineta pe una dintre străzile municipiului Taraclia. Accidentul s-a produs pe 11 septembrie.

La Taraclia, un automobil a lovit o fetiță de 12 ani care se deplasa cu trotineta