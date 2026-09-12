12 Septembrie 2026, 20:45
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La Taraclia, un automobil a lovit o fetiță de 12 ani care se deplasa cu trotineta
La Taraclia, un automobil a lovit o fetiță de 12 ani care se deplasa cu trotineta
O fată de 12 ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil, în timp ce se deplasa cu trotineta pe una dintre străzile municipiului Taraclia. Accidentul s-a produs pe 11 septembrie.
După cum a comunicat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Taraclia, Cristina Ciobanu, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:25, transmite stiri.md
În urma impactului, fata a suferit o rană în zona bărbiei.
Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele celor întâmplate.
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