În Moldova, România și Ucraina a fost descoperită o rețea frauduloasă de investiții

Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o rețea suspectată de fraudă în domeniul investițiilor, în urma unei operațiuni comune desfășurate pe 25 iunie 2026.

Au fost efectuate 25 de percheziții: 8 în România și 17 în Ucraina.

Operațiunile au vizat și centrele de apel folosite de grup. La acțiune, în care au participat procurori și polițiști din trei țări, au fost implicate EUROJUST și EUROPOL, scrie logos-pres.md.

Potrivit anchetatorilor, grupul a acționat din 2023. Victimele erau induse în eroare să investească în diverse platforme de criptomonede sau în acțiuni ale unor companii cunoscute. Pentru convingere, erau folosite materiale video create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake), în care apăreau personalități celebre care promovau investițiile online.

Apoi, operatorii centrului de apel contactau persoanele interesate, solicitând depunerea de fonduri pe platforme de tranzacționare neautorizate. După transferul banilor, legătura grupului cu victimele era întreruptă.

În cursul anchetei s-a stabilit că suspecții operau prin două așa-numite „centre de apel” situate pe teritoriul Ucrainei. Ancheta arată, de asemenea, că victimele erau determinate să instaleze programe de acces la distanță pe dispozitivele lor personale. Astfel, suspecții obțineau acces la datele bancare și aplicațiile de internet banking.

Până în prezent, autoritățile au identificat 43 de victime, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 12 milioane de lei moldovenești. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 150 de echipamente IT (calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane), peste 157.000 de euro în numerar, ceasuri scumpe și o pușcă pneumatică.