18 Mai 2026, 22:31
Femeia din Fălești, căutată de Poliție, a fost găsită moartă
În iazul din comuna Călugăr, raionul Fălești, a fost descoperit un cadavru de femeie fără semne de viață.
Conform informațiilor, aceasta era dată în urmărire din 16 mai.
Potrivit datelor preliminare, la examinarea corpului nu au fost identificate semne vizibile de moarte violentă.
Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele evenimentului.
Reamintim că, pe 14 mai, o femeie de 36 de ani a plecat de acasă și s-a îndreptat spre municipiul Bălți. Poliția a fost anunțată în aceeași zi, iar toate măsurile de căutare au fost inițiate imediat.