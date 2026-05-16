16 Мая 2026, 15:00
Полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины из Фалешт

По имеющейся информации, 14 мая 36-летняя женщина вышла из дома и направилась в сторону муниципия Бельцы. Она до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Сообщается, что полиция была оповещена в тот же день, и немедленно были начаты все поисковые мероприятия.

Приметы: 

- рост - приблизительно 1,75 м

- каштановые волосы.

В день исчезновения женщина была одета в вишневую куртку, синие джинсы, на ней были черные туфли.

Лица, располагающие информацией о местонахождении женщины, просят срочно позвонить по номеру 112 или сообщить в ближайшее отделение полиции.

