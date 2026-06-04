Două persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală.

În timpul investigațiilor s-a stabilit că suspecții vindeau substanțe narcotice direct din domiciliu, prin geam sau peste gard. Femeia a fost reținută în flagrant în timp ce transmitea droguri unui consumator.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 50 de pastile cu efect psihotrop, mefedronă și PVP. Substanțele au fost expediate pentru expertiză.

Cei doi au antecedente penale pentru fapte similare și au fost reținuți pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.