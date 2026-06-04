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4 Iunie 2026, 14:00
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Două persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală

Polițiștii au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani și a concubinei sale de 45 de ani, suspectați de comercializarea drogurilor în locuința lor din sectorul Centru al Capitalei.

Două persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală.
Două persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală.

În timpul investigațiilor s-a stabilit că suspecții vindeau substanțe narcotice direct din domiciliu, prin geam sau peste gard. Femeia a fost reținută în flagrant în timp ce transmitea droguri unui consumator.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 50 de pastile cu efect psihotrop, mefedronă și PVP. Substanțele au fost expediate pentru expertiză.

Cei doi au antecedente penale pentru fapte similare și au fost reținuți pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.

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