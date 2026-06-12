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politia.md logopolitia
12 Iunie 2026, 14:52
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Doi studenți suspectați de trafic de droguri, reținuți în Capitală

O operațiune a oamenilor legii a dus la destructurarea unei grupări implicate în distribuirea de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în apropierea instituțiilor de învățământ.

Doi studenți suspectați de trafic de droguri, reținuți în Capitală.
Doi studenți suspectați de trafic de droguri, reținuți în Capitală.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au monitorizat activitatea a doi tineri de 18 și 20 de ani, originari din nordul țării, studenți la un colegiu și, respectiv, la o universitate din Capitală. Aceștia ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin aplicația Telegram, transmite politia.md.

Pentru a-și ascunde activitatea, suspecții au închiriat un apartament în Capitală, utilizat ca punct de depozitare, porționare și ambalare a drogurilor. Potrivit probelor, aceștia ridicau substanțele în cantități angro din ascunzișuri, după care le transportau la apartament, unde erau divizate în doze de aproximativ un gram și ambalate în pachete care imitau ambalajele unor dulciuri.

Ulterior, drogurile erau plasate în diverse ascunzișuri, preponderent în zone din apropierea instituțiilor de învățământ, de unde erau preluate de consumatori.

La data de 10 iunie, cei doi au fost prinși în flagrant în timp ce plasau pachete cu substanțe interzise. În urma percheziției corporale, asupra lor au fost găsite telefoane mobile și droguri de tip PVP.

Ulterior, la percheziția efectuată în apartamentul închiriat, au fost ridicate cântare electronice de precizie, peste 500 de pachețele destinate ambalării drogurilor, precum și substanțe de tip hașiș și PVP.

De asemenea, polițiștii au identificat 25 de ascunzișuri deja pregătite cu droguri pentru distribuție. Valoarea estimată a substanțelor scoase din circuit depășește 400.000 de lei pe piața neagră.

Cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 15 ani de închisoare, dacă vinovăția lor va fi demonstrată în instanță.

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