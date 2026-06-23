Doi polițiști de patrulare, loviți violent de un Volkswagen la Sângerei: Victimele sunt în stare extrem de gravă

Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sângerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.

Doi polițiști de patrulare, loviți violent de un Volkswagen la Sângerei: Victimele sunt în stare extrem de gravă.