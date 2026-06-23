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23 Iunie 2026, 15:20
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Doi polițiști de patrulare, loviți violent de un Volkswagen la Sângerei: Victimele sunt în stare extrem de gravă

Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sângerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.

Doi polițiști de patrulare, loviți violent de un Volkswagen la Sângerei: Victimele sunt în stare extrem de gravă.
Doi polițiști de patrulare, loviți violent de un Volkswagen la Sângerei: Victimele sunt în stare extrem de gravă.

Ambii polițiști se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. 

Starea ambilor polițiști este extrem de gravă, fiind transportați la spital. 

La fața locului, oamenii legii stabilesc toate circumstanțele.

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