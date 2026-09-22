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rupor.md logorupor
22 Septembrie 2026, 14:24
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Directorul unei firme, prins într-o fraudă cu terenuri de două milioane de lei

Directorul unei companii din Chișinău a fost vizat într-un dosar penal privind escrocheria și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Directorul unei firme, prins într-o fraudă cu terenuri de două milioane de lei.
Directorul unei firme, prins într-o fraudă cu terenuri de două milioane de lei.

Potrivit anchetei, suspectul se dădea drept administrator autorizat și le propunea antreprenorilor să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren în Capitală, cu o valoare de circa 7 milioane de lei. Sub pretextul achitării unei garanții și a taxelor de participare, acesta își însușea banii, scrie rupor.md.

În prezent, se cunosc câteva persoane vătămate, iar prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Astăzi, 22 septembrie, la domiciliul suspectului au avut loc percheziții. 

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.

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