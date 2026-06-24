Caz șocant la Buiucani: Un bărbat și-a incendiat soția în urma unui conflict.

În seara zilei de 24 iunie, Poliția a fost sesizată despre un incident grav produs în sectorul Buiucani al Capitalei.

Potrivit informațiilor, la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că, în urma unui conflict izbucnit între soți, un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția de 53 de ani cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc.

Victima a fost preluată de urgență de un echipaj medical și transportată la spital pentru acordarea asistenței medicale specializate, aceasta suferind multiple arsuri pe suprafața corpului.

În timpul documentării cazului, bărbatul ar fi încercat să-și provoace leziuni cu scop de suicid, însă a fost oprit la timp de polițiști.

Precizăm că acesta a fost eliberat din detenție acum 20 de zile.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru tentativă de omor.