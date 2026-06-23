Ambii polițiști loviți în raionul Sângerei au decedat pe masa de operație.

Șoferul automobilului Volkswagen care a lovit doi polițiști de patrulare se presupune că a adormit la volan.

Despre aceasta a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite rupor.md.

Potrivit lui, această versiune este luată în considerare ca una dintre principalele cauze ale incidentului. Circumstanțele accidentului continuă să fie investigate de organele de drept.

În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost spitalizați de urgență. În ciuda eforturilor medicilor, angajații Poliției, în vârstă de 25 și 29 de ani, au decedat în spital în timpul intervențiilor chirurgicale.

Reamintim că accidentul a avut loc pe traseul R6, în zona satului Grigorăuca. În momentul incidentului, angajații poliției de patrulare documentau o încălcare a legii înregistrată anterior.

Circumstanțele tragediei sunt stabilite. Anchetatorii continuă să clarifice toate detaliile incidentului, inclusiv starea șoferului și cauzele accidentului.