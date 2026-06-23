theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 17:19
19 356
Copiază linkul
Link copiat

Ambii polițiști loviți în raionul Sângerei au decedat pe masa de operație

Șoferul automobilului Volkswagen care a lovit doi polițiști de patrulare se presupune că a adormit la volan.

Ambii polițiști loviți în raionul Sângerei au decedat pe masa de operație.
Ambii polițiști loviți în raionul Sângerei au decedat pe masa de operație.

Despre aceasta a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite rupor.md.

Potrivit lui, această versiune este luată în considerare ca una dintre principalele cauze ale incidentului. Circumstanțele accidentului continuă să fie investigate de organele de drept.

În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost spitalizați de urgență. În ciuda eforturilor medicilor, angajații Poliției, în vârstă de 25 și 29 de ani, au decedat în spital în timpul intervențiilor chirurgicale.

Reamintim că accidentul a avut loc pe traseul R6, în zona satului Grigorăuca. În momentul incidentului, angajații poliției de patrulare documentau o încălcare a legii înregistrată anterior.

Circumstanțele tragediei sunt stabilite. Anchetatorii continuă să clarifice toate detaliile incidentului, inclusiv starea șoferului și cauzele accidentului.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici