În Canada a fost creată o stație solară plutitoare cu bule împotriva înghețului.

Cercetătorii de la Universitatea Western (Canada) au creat o centrală solară plutitoare bazată pe spumă și bule.

A fost testată într-un bazin pentru ape pluviale din Ontario, transmite nv.ua.

Stațiile solare necesită de obicei teren, pentru care trebuie să concureze cu agricultura sau zonele protejate. Pentru regiunile calde există o alternativă — panouri plutitoare pe pontoane din plastic deasupra lacurilor și rezervoarelor. Însă iarna canadiană poate distruge astfel de construcții prin gheața plutitoare groasă.

Pentru a rezolva problema frigului, oamenii de știință au folosit o structură din polistiren cu bule. Panourile solare monocristaline flexibile au fost atașate de foi groase impermeabile de polistiren, pentru a reduce impactul vântului. Sub apă a fost amplasat un sistem de aerare.

O pompă de pe mal trimite bule de aer de pe fundul iazului, care aduc la suprafață straturile mai calde de apă adâncă și eliberează zona de gheață. În zilele când restul iazului îngheța, apa din jurul panourilor solare rămânea curată.

Într-un an de observații continue, sistemul de aerare a consumat doar până la 0,02% din energia produsă de panouri. La vârf, în timpul celor mai puternice furtuni de iarnă, acesta a redus producția cu 14,5%. Stația solară a produs 7,7 MWh într-un an — cu aproximativ 2,7% mai mult decât un sistem plutitor standard.

„Rezultatele acestui studiu au arătat că sistemele fotovoltaice plutitoare pe bază de polistiren sunt o platformă promițătoare și adaptabilă pentru producerea energiei regenerabile”, au menționat autorii.

Instalația finală a ajutat și la economisirea apei. Masivul pe bază de polistiren a acționat ca un scut fizic, blocând lumina solară directă și reducând vântul, care de obicei accelerează evaporarea. Conform calculelor oamenilor de știință, dacă jumătate din iazul din Ontario ar fi acoperit cu panouri, sistemul ar reține anual aproximativ 927 de metri cubi de apă pentru irigare.