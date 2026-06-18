Schimburile comerciale dintre Moldova și România au ajuns la 3,9 miliarde de euro.

Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au atins 3,9 miliarde de euro în 2023, înregistrând o creștere de 15% față de anul precedent.

În același timp, peste 30% din exporturile moldovenești sunt direcționate către piața românească. Aceste date au fost prezentate de Agenția de Investiții în urma unui studiu privind oportunitățile de export în România, informează ipn.md.

Potrivit directorului adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov, piața românească este prioritară pentru exportatorii din Republica Moldova, fiind un punct de pornire pentru o posibilă desfacere viitoare pe piața europeană.

Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, menționează că piața românească oferă un potențial semnificativ pentru exportatorii moldoveni. Cu o populație de peste 19 milioane de locuitori și un produs intern brut estimat la 380 de miliarde de euro în 2025, România este a 12-a economie a UE. Comerțul cu amănuntul românesc depășește 60 de miliarde de euro anual, iar piața de comerț electronic este estimată la 8,7 miliarde de euro în 2026.

Andrei Crigan precizează că principalele oportunități sunt în sectoarele agroalimentar, industrial și al serviciilor. Cele mai solicitate produse moldovenești sunt semințele de floarea-soarelui și de rapiță, vinurile, fructele proaspete, cablurile electrice și mobilierul. Pe de altă parte, expertul a constatat că 62% dintre români preferă produsele locale și 45% aleg aceste produse pentru a susține economia locală.

Pentru accesul pe piața românească, exportatorii moldoveni trebuie să țină cont de cerințe obligatorii privind etichetarea în limba română, înregistrarea la autoritățile sanitare și conformarea la Sistemul Garanție-Returnare pentru produsele îmbuteliate în recipiente de plastic, sticlă și metal. Totodată, procesul de listare în marile rețele comerciale presupune negocieri îndelungate și respectarea unor condiții logistice stricte.