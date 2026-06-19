Pentru prima dată în istoria Moldovei, volumul importurilor a depășit de 3,4 ori nivelul exporturilor.

În aprilie 2026, importul de mărfuri a depășit pentru prima dată exportul de 3,4 ori. Ca urmare, deficitul balanței comerciale în această lună a fost de 642,5 milioane de euro, cu 21,7% mai mare față de aprilie 2025.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie 2026 au fost exportate mărfuri în valoare de 269,6 milioane de euro, cu 9,6% mai puțin decât în martie 2026 și cu 13,5% mai mult comparativ cu aprilie 2025, scrie logos-pres.md.

În primele patru luni ale anului curent, exportul de mărfuri a însumat 1.118,1 milioane de euro, cu 10,9% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Creșterea continuă de exact 12 luni: în iunie anul trecut, perioada de scădere constantă a exporturilor a fost înlocuită de o creștere care durează până în prezent.

Exportul de mărfuri către țările Uniunii Europene a atins 698,6 milioane de euro (cu 12,1% mai mult comparativ cu perioada similară din 2025), ceea ce reprezintă 62,5% din volumul total al exporturilor, cu 0,6 puncte procentuale mai mult față de ianuarie–aprilie 2025.

În același timp, exportul de mărfuri către țările CSI a fost de 67,7 milioane de euro, reprezentând o cotă de 6% din volumul total al exporturilor, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de ianuarie–aprilie 2025.

Principalele țări de destinație ale exporturilor moldovenești au fost: România (27,2% din volumul total al exporturilor), Turcia, Italia, Cehia, Ucraina, Germania.

În structura exporturilor, o pondere semnificativă au avut următoarele grupe de produse: semințe și fructe oleaginoase (19,6%), mașini și aparate electrice (14,8%), culturi cerealiere (9,9%), legume și fructe (9,7%), îmbrăcăminte și accesorii (7,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (5,4%), mobilă (3,3%), materii prime minerale și deșeuri metalice (2,7%), grăsimi și uleiuri vegetale (2,5%).

Import

În același timp, în aprilie 2026 au fost importate mărfuri în valoare de 912,1 milioane de euro, cu 2,2% mai puțin decât în martie 2026 și cu 19,1% mai mult comparativ cu aprilie 2025.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, importul de mărfuri a însumat 3.365,2 milioane de euro, cu 5,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Volumul importurilor în Moldova din țările UE în primele patru luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, a crescut cu 7,3% – până la 1 miliard 886 milioane de euro, iar din țările CSI a scăzut cu 4,5% – până la 103,3 milioane de euro.

Cele mai mari volume ale importurilor moldovenești în perioada ianuarie-aprilie 2026 au revenit următoarelor țări: România (24,8% din volumul total al importurilor), China (13,9%), Ucraina (8,8%), Germania (6,6%), Turcia (6,5%), Italia (4,6%), Polonia (3%), Cehia (2,4%), Franța și Rusia (câte 2,3%).

În structura importurilor, ponderi importante au avut următoarele grupe de produse: gaz și produse industriale din gaz (13,1% din volumul total); petrol și produse petroliere (8,8%); mijloace de transport (7%); mașini electrice, echipamente electrice și părțile lor (6,5%); energie electrică (4,1%); legume și fructe (3,3%); echipamente de telecomunicații și aparate pentru înregistrarea și redarea sunetului și imaginii (3,1%); medicamente și produse farmaceutice (3,1%); mașini și aparate industriale generale; piese și componente pentru aceste mașini (2,8%); mașini specializate și dispozitive pentru ramuri industriale specifice (2,6%); fire, țesături, textile și produse conexe (2,6%); produse metalice finite (2,1%).

Deficitul balanței comerciale

În aprilie, deficitul balanței comerciale a Moldovei a fost de 642,5 milioane de euro, cu 8,1 milioane de euro (1,3%) mai mult decât în luna precedentă și cu 114,4 milioane de euro (21,7%) mai mult față de aprilie anul trecut.

În primele patru luni ale anului curent, acesta a fost de 2 miliarde 247,1 milioane de euro, în creștere cu 3,3% (+70,8 milioane de euro) comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Record neplăcut

„În condițiile unei creșteri totale a exportului cu 32,1 milioane de euro, exportul produselor agricole în stare proaspătă și procesată a crescut cu 27,9 milioane, adică ponderea acestuia în creșterea totală a exportului a fost de 87%. Prin urmare, creșterea exportului nu este rezultatul redresării economiei și a părții sale orientate spre export, ci este cauzată de condițiile meteorologice favorabile din 2025, care au influențat pozitiv rezultatele sectorului agricol”, a comentat rezultatele lunii aprilie analistul economic Vladimir Golovatiuc.

Totodată, el a remarcat că în aprilie, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, importul a crescut brusc și semnificativ – cu 19,1% sau cu 147 milioane de euro. Pentru comparație – în primul trimestru al anului curent importul a crescut doar cu 1,4% sau cu 35 milioane.

Ca rezultat, în aprilie volumul importurilor a depășit de 3,4 ori volumul exporturilor. Aceasta este cea mai mare depășire din întreaga istorie a Moldovei independente.

Ca urmare, deficitul comercial extern a crescut semnificativ – aproape cu 22%.

„Dacă aceste tendințe se vor menține, ele vor avea un impact negativ asupra multor indicatori financiar-economici, inclusiv asupra PIB-ului”, prognozează economistul.