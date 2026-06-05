Parlamentul a aprobat ajustarea contractelor rutiere în cazul creșterii prețurilor.

Declarația a fost făcută de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.

Potrivit acestuia, una dintre problemele majore a fost faptul că multe contracte nu permiteau ajustarea valorii lucrărilor în funcție de creșterea costurilor, ceea ce a determinat suspendarea unor proiecte, transmite bani.md.

„Costurile au crescut cu 40-50%. Modul în care sunt semnate contractele este că nu prea sunt admise creșteri de valoare”, a explicat Marian.

Pentru a soluționa problema, Parlamentul a aprobat în lectură finală modificări legislative care permit ajustarea contractelor în cazul în care costurile materialelor și altor inputuri necesare pentru construcția și reabilitarea drumurilor cresc sau scad cu peste 15%.

Conform noilor prevederi, autoritățile contractante vor putea modifica valoarea contractelor în limita fondurilor disponibile, astfel încât lucrările suspendate să poată fi reluate.

„Este o măsură prin care să permitem și să nu admitem suspendarea sau stoparea proiectelor de construcție a drumurilor”, a declarat deputatul.