Motorina se va scumpi cu 45 de bani. Noile prețuri la carburanți.

ANRE a stabilit noile prețuri maxime la carburanți, valabile în Moldova începând cu 17 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 19 bani și va costa 28,72 lei pe litru, iar prețul la motorină va crește cu 45 bani, până la 27,56 lei pe litru.

Reamintim că anterior Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, un indicator care influențează direct formarea prețurilor pe piața internă.

„Ultimele evenimente geopolitice au crescut incertitudinea pe piețele energetice internaționale, inclusiv din cauza riscurilor legate de securitatea rutelor strategice de transport și aprovizionare. În acest context, se observă o creștere a cotațiilor internaționale la produsele petroliere, un indicator care influențează direct formarea prețurilor pe piața internă.

Pentru Republica Moldova, care depinde în totalitate de importul de produse petroliere, evenimentele de pe piața internațională reprezintă un factor important în stabilirea prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul. Conform metodologiei aprobate, ANRE ia în calcul indicatorii de referință internaționali, inclusiv cotațiile Platts, precum și alte componente prevăzute de cadrul normativ”, au explicat reprezentanții ANRE.