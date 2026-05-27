Moldova va accelera investițiile în sisteme de stocare a energiei electrice pentru a reduce importurile

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian.

Potrivit deputatului, Republica Moldova dispune în prezent de aproximativ un gigawatt de capacități regenerabile instalate, însă producția de energie este concentrată în special în timpul zilei, când consumul este mai redus, transmite bani.md.

„Ziua avem exces de energie, dar seara și dimineața, în orele de vârf, avem deficit și suntem nevoiți să importăm electricitate”, a explicat Marian.

Pentru a reduce acest dezechilibru, autoritățile și-au stabilit drept obiectiv instalarea a 600 MW de sisteme de stocare a energiei în următorii trei ani. Potrivit parlamentarului, doar în acest an urmează să fie instalați aproximativ 120 MW, în condițiile în care consumul maxim de energie al Republicii Moldova ajunge la aproximativ 900 MW.

În acest context, Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege care prevede stimulente pentru investițiile în stocarea energiei. Inițiativa include și eliminarea taxelor vamale pentru astfel de sisteme.

Autoritățile susțin că dezvoltarea capacităților de stocare ar permite valorificarea surplusului de energie produs local și ar reduce necesitatea achizițiilor de energie mai scumpă de pe piața regională în perioadele de vârf.