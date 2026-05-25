Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean.

Acest lucru este confirmat de datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, scrie mybusiness.md cu referire la agrotimes.ua.

În echivalent monetar, exportul a scăzut cu 45,4% față de indicatorul pentru patru luni din 2025 – până la 19,5 milioane de dolari.

În primele patru luni ale anului 2026, cea mai mare cantitate de unt ucrainean a fost achiziționată de Moldova (39,6%), Azerbaidjan (21%) și Israel (8,9%).

În 2025, Moldova a devenit principalul cumpărător mondial de unt ucrainean, deținând 31,4% din volumul total al exporturilor. În termeni fizici, volumele livrărilor au constituit aproximativ 4.700 de tone (din totalul exporturilor din Ucraina de 15.000 de tone).