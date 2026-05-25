theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
mybusiness.md logomybusiness
25 Mai 2026, 09:14
493
Copiază linkul
Link copiat

Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean

În perioada ianuarie-aprilie 2026, Ucraina a exportat 3.400 de tone de unt – cu 32% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean.
Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean.

Acest lucru este confirmat de datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, scrie mybusiness.md cu referire la agrotimes.ua.

În echivalent monetar, exportul a scăzut cu 45,4% față de indicatorul pentru patru luni din 2025 – până la 19,5 milioane de dolari.

În primele patru luni ale anului 2026, cea mai mare cantitate de unt ucrainean a fost achiziționată de Moldova (39,6%), Azerbaidjan (21%) și Israel (8,9%).

În 2025, Moldova a devenit principalul cumpărător mondial de unt ucrainean, deținând 31,4% din volumul total al exporturilor. În termeni fizici, volumele livrărilor au constituit aproximativ 4.700 de tone (din totalul exporturilor din Ucraina de 15.000 de tone).

Sursă
mybusiness.md logomybusiness
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici