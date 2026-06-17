Moldova a pierdut milioane de lei din cauza creditelor europene neutilizate la timp.

Republica Moldova a plătit 18,4 milioane de lei în 2023 pentru neutilizarea la timp a fondurilor din creditele externe destinate proiectelor.

Problema utilizării ineficiente a fondurilor împrumutate a fost semnalată de Curtea de Conturi în raportul său de activitate pentru anul 2025, transmite rupor.md.

Datoria se formează deoarece țara plătește comision creditorilor pentru rezervarea fondurilor neutilizate, în jur de 0,1–0,25% anual.

La sfârșitul anului 2025, din 48 de proiecte, în 21 fondurile au fost utilizate în proporție de mai puțin de 3%, în 11 proiecte între 3 și 49%, în 6 proiecte între 50 și 79%, iar în doar 10 proiecte fondurile au fost utilizate în proporție de peste 80%.

Așa, construcția închisorii din Chișinău durează de peste 12 ani, iar nivelul de utilizare a fondurilor a fost de doar 1,91%, ceea ce a dus la creșterea costului inițial al proiectului cu 20 milioane euro: de la 49 la 69 milioane euro. Termenul de realizare a fost prelungit în 2025 pentru a treia oară, până la 31 decembrie 2028.

Utilizarea fondurilor pentru realizarea rețelelor electrice Moldova-România, linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău a fost de 1,3%, din cauza căreia comisionul pentru rezervare a depășit suma cheltuită pentru lucrările reale. Printre cauzele întârzierilor se numără bariere juridice și aprobări îndelungate cu Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”.

În document se menționează că o astfel de utilizare a fondurilor pune presiune asupra capacității viitoare de a deservi datoria și creează obstacole în atingerea obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”.