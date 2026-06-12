Moldova a investit 20 de milioane de dolari în ferme, însă importurile de lapte continuă să crească.

Prin proiectul AGGRI, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, AIPA și UCIMPA, 13 ferme din diferite regiuni ale țării au beneficiat de finanțare începând cu anul 2023. Alte 37 de dosare se află în proces de evaluare, transmite bani.md.

În cadrul proiectului au fost aduse în țară peste 1.400 de bovine de lapte din rasele Holstein și Simmental, precum și 512 oi de lapte. Totodată, fermele au fost dotate cu săli moderne de muls, tancuri de răcire, analizoare de lapte și primele sisteme robotizate de muls din Republica Moldova. Valoarea investițiilor depășește 20 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, producția locală nu reușește încă să acopere necesarul pieței interne.

Potrivit datelor Serviciului Vamal, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, Republica Moldova a importat lapte și produse lactate în valoare de 23,4 milioane de dolari. Volumul total al importurilor a ajuns la 26.717 tone.

Cea mai mare parte a laptelui importat provine din Ucraina. Vecinii de peste hotar au livrat 16.786 de tone de lapte, în valoare de 12,14 milioane de dolari, ceea ce reprezintă peste 66% din totalul importurilor de lapte neconcentrat.

Pe următoarele poziții se află România, cu 4.752 de tone importate și o cotă de aproape 19%, Polonia cu 2.273 de tone și Belarus cu aproape 1.500 de tone.

Dependența de importuri este și mai pronunțată în cazul smântânii cu conținut ridicat de grăsime. Ucraina asigură peste 80% din importurile Republicii Moldova pentru această categorie de produse.

Datele arată că Moldova importă masiv și produse lactate procesate. În cazul laptelui și smântânii cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, importurile au însumat peste 26.700 de tone, în valoare de 15,1 milioane de dolari, principalele surse fiind Ucraina, România și Polonia.