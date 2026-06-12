theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
12 Iunie 2026, 11:25
37
Copiază linkul
Link copiat

Moldova a intrat în top 10 furnizori de vin pentru Polonia în 2025

Republica Moldova s-a clasat pe locul 9 în topul furnizorilor de vin către Polonia în 2025, potrivit datelor privind importurile de vin publicate de Wine Economics și bazate pe statisticile Comtrade ale ONU.

Moldova a intrat în top 10 furnizori de vin pentru Polonia în 2025.
Moldova a intrat în top 10 furnizori de vin pentru Polonia în 2025.

Datele arată că Polonia a importat vinuri moldovenești în valoare de 7,54 milioane de dolari, echivalentul unui volum de 3,9 milioane de litri. Prețul mediu al vinurilor exportate din Republica Moldova pe piața poloneză a fost de 1,94 dolari pe litru, transmite bani.md.

Italia rămâne principalul furnizor de vin pentru Polonia, cu exporturi de 139,15 milioane de dolari și un volum de 36,55 milioane de litri. Pe următoarele poziții se situează Franța, cu 58,41 milioane de dolari, și Germania, cu 57,19 milioane de dolari.

Republica Moldova devansează pe piața poloneză producători consacrați precum Bulgaria, Australia, Ungaria, Argentina, Africa de Sud, Grecia sau România. În același timp, vinurile moldovenești sunt comercializate la un preț mediu mai redus decât cele provenite din Franța, Italia, Statele Unite sau Noua Zeelandă, ceea ce le oferă un avantaj competitiv pe segmentul de volum.

Potrivit clasamentului, Georgia, unul dintre principalii concurenți regionali ai Republicii Moldova, ocupă locul 8, cu exporturi de 18,03 milioane de dolari și un volum de 6,6 milioane de litri. Astfel, valoarea importurilor de vin georgian în Polonia este de peste două ori mai mare decât cea a vinurilor moldovenești.

În total, Polonia a importat în 2025 aproximativ 145,86 milioane de litri de vin, în valoare de 448,66 milioane de dolari, prețul mediu de import fiind de 3,08 dolari pe litru.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici