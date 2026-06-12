Mașinile second-hand ar putea deveni mai scumpe: Ministerul Finanțelor propune TVA de 20% și accize.

Potrivit notei de fundamentare, autoritățile propun revizuirea modului de taxare a autoturismelor, inclusiv aplicarea cotei standard de TVA de 20% pentru automobile și introducerea unor accize pentru mașinile cu vechime mai mare de patru ani, calculate în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, transmite bani.md.

Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem creează tratamente fiscale diferențiate și distorsiuni pe piață, iar noile reguli ar urma să uniformizeze regimul fiscal aplicat autovehiculelor și să contribuie la reînnoirea parcului auto național.

Totodată, proiectul prevede eliminarea accizei speciale aplicate în prezent automobilelor considerate de lux. În locul acesteia, autoritățile propun un mecanism unic de taxare, bazat în principal pe vechimea și caracteristicile tehnice ale vehiculului.

Dacă modificările vor fi aprobate, cele mai afectate ar putea fi automobilele second-hand importate din Uniunea Europeană, segment care domină piața auto din Republica Moldova. Costurile suplimentare generate de TVA și accize ar putea fi transferate în prețul final plătit de cumpărători.

Autoritățile susțin însă că măsura urmărește atât simplificarea sistemului fiscal, cât și încurajarea importului de vehicule mai noi și mai puțin poluante.