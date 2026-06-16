La fiecare euro obținut din exporturi, Moldova continuă să importe mărfuri în valoare de aproximativ trei euro
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că exporturile de mărfuri au ajuns la 1,118 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, în creștere cu 10,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, importurile au avansat cu doar 5,7%, până la 3,365 miliarde de euro.
Creșterea exporturilor a fost susținută în principal de mărfurile produse în Republica Moldova. Exporturile de produse autohtone au urcat cu 14,4% și au reprezentat peste 80% din totalul livrărilor externe. În schimb, reexporturile au înregistrat o ușoară scădere de 1,4%.
Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. În primele patru luni ale anului, 62,5% din exporturile moldovenești au mers către statele membre ale UE, față de 61,9% în perioada similară a anului trecut. Valoarea exporturilor către piața europeană a crescut cu 12,1%, până la aproape 699 milioane de euro.
În contrast, țările CSI au absorbit doar 6% din exporturile moldovenești, de peste zece ori mai puțin decât statele Uniunii Europene.
România rămâne cea mai importantă piață pentru produsele moldovenești, cu o pondere de 27,2% din totalul exporturilor. Pe următoarele locuri se află Turcia, Italia, Cehia, Ucraina și Germania. Împreună, aceste șase state concentrează peste 73% din exporturile Republicii Moldova.
Printre cele mai spectaculoase creșteri s-au remarcat exporturile de semințe și fructe oleaginoase, care au avansat cu 48,3%, exporturile de cereale și produse pe bază de cereale, în creștere cu 34,3%, precum și exporturile de uleiuri vegetale, care au urcat cu 44,7%.
Cu toate acestea, deficitul comercial continuă să rămână una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei. În perioada ianuarie-aprilie 2026, diferența dintre importuri și exporturi a ajuns la 2,247 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% comparativ cu anul trecut. Practic, la fiecare euro obținut din exporturi, Republica Moldova continuă să importe mărfuri în valoare de aproximativ trei euro.