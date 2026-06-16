La fiecare euro obținut din exporturi, Moldova continuă să importe mărfuri în valoare de aproximativ trei euro.

În același timp, importurile au avansat cu doar 5,7%, până la 3,365 miliarde de euro.

Creșterea exporturilor a fost susținută în principal de mărfurile produse în Republica Moldova. Exporturile de produse autohtone au urcat cu 14,4% și au reprezentat peste 80% din totalul livrărilor externe. În schimb, reexporturile au înregistrat o ușoară scădere de 1,4%.

Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. În primele patru luni ale anului, 62,5% din exporturile moldovenești au mers către statele membre ale UE, față de 61,9% în perioada similară a anului trecut. Valoarea exporturilor către piața europeană a crescut cu 12,1%, până la aproape 699 milioane de euro.

În contrast, țările CSI au absorbit doar 6% din exporturile moldovenești, de peste zece ori mai puțin decât statele Uniunii Europene.

România rămâne cea mai importantă piață pentru produsele moldovenești, cu o pondere de 27,2% din totalul exporturilor. Pe următoarele locuri se află Turcia, Italia, Cehia, Ucraina și Germania. Împreună, aceste șase state concentrează peste 73% din exporturile Republicii Moldova.

Printre cele mai spectaculoase creșteri s-au remarcat exporturile de semințe și fructe oleaginoase, care au avansat cu 48,3%, exporturile de cereale și produse pe bază de cereale, în creștere cu 34,3%, precum și exporturile de uleiuri vegetale, care au urcat cu 44,7%.

Cu toate acestea, deficitul comercial continuă să rămână una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei. În perioada ianuarie-aprilie 2026, diferența dintre importuri și exporturi a ajuns la 2,247 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% comparativ cu anul trecut. Practic, la fiecare euro obținut din exporturi, Republica Moldova continuă să importe mărfuri în valoare de aproximativ trei euro.