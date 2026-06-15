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15 Iunie 2026, 21:50
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Importurile în Moldova au depășit 82 de miliarde de lei în cinci luni

În primele cinci luni ale acestui an, Republica Moldova a importat bunuri în valoare de 82,54 miliarde de lei.

Importurile în Moldova au depășit 82 de miliarde de lei în cinci luni.
Importurile în Moldova au depășit 82 de miliarde de lei în cinci luni.

Potrivit Serviciului Vamal, liderul importurilor a fost gazul natural — 11,07 miliarde de lei. Pe locul doi se află produsele petroliere, cu un volum de 7,57 miliarde de lei. A treia poziție este ocupată de automobile, importurile acestora fiind de 4,09 miliarde de lei, transmite realitatea.md.

Următoarele sunt energia electrică — 3,77 miliarde de lei și medicamentele — 2,28 miliarde de lei.

În aceeași perioadă, exporturile țării au depășit 23,31 miliarde de lei. Principala cotă a livrărilor peste hotare a fost ocupată tradițional de produsele agricole și industriale.

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