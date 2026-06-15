Importurile în Moldova au depășit 82 de miliarde de lei în cinci luni.

Potrivit Serviciului Vamal, liderul importurilor a fost gazul natural — 11,07 miliarde de lei. Pe locul doi se află produsele petroliere, cu un volum de 7,57 miliarde de lei. A treia poziție este ocupată de automobile, importurile acestora fiind de 4,09 miliarde de lei, transmite realitatea.md.

Următoarele sunt energia electrică — 3,77 miliarde de lei și medicamentele — 2,28 miliarde de lei.

În aceeași perioadă, exporturile țării au depășit 23,31 miliarde de lei. Principala cotă a livrărilor peste hotare a fost ocupată tradițional de produsele agricole și industriale.