Guvernul va majora capitalul CFM cu o sumă de până la 421,1 milioane de lei.

Guvernul a aprobat alocarea a până la 421,115 milioane de lei, sau aproximativ 21,3 milioane de euro, pentru majorarea capitalului social al întreprinderii de stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM).

Fondurile vor fi acordate din contul creditelor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ale Băncii Europene de Investiții. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, informează rupor.md.

Finanțarea este necesară pentru continuarea reabilitării tronsonului Tighina — Basarabeasca — Etulia — Giurgiulești și pentru plata lucrărilor executate. Autoritățile se așteaptă, astfel, să evite întârzieri suplimentare ale proiectului.

Întreaga sumă nu va fi transferată într-o singură tranșă. Capitalul social al Căilor Ferate din Moldova va fi majorat de mai multe ori pe parcursul anului 2026, în limitele conturilor pentru lucrările executate, verificate și confirmate de experții băncilor.

Întreprinderea va fi obligată să țină o evidență contabilă separată pentru fondurile alocate. Acestea nu pot fi direcționate către salarii, rambursarea datoriilor sau alte cheltuieli curente ale Căilor Ferate din Moldova. Guvernul numește finanțarea o investiție în infrastructura publică, și nu un sprijin pentru activitatea comercială a întreprinderii.

Agenția Proprietății Publice trebuie să opereze modificări în statutul Căilor Ferate din Moldova și să înregistreze majorarea capitalului.

În același timp, „Calea Ferată a Moldovei” rămâne cea mai oneroasă întreprindere din portofoliul de stat. La finalul anului 2025, Căile Ferate din Moldova au înregistrat pierderi de aproape 90 de milioane de lei. Cu un an înainte, pierderea a fost de 322,6 milioane de lei.