logos.press.md
20 Mai 2026, 09:03
5 867
Exportul vinului vrac din Moldova s-a triplat în ultimii 24 de ani

Republica Moldova și-a consolidat poziția pe piața internațională a vinului neîmbuteliat, urcând de pe locul 13 pe locul 11 în clasamentul mondial al exportatorilor, conform unei analize bazate pe datele UN Comtrade.

Exportul de vin vrac din Moldova s-a triplat în ultimii 24 de ani.
Exportul de vin vrac din Moldova s-a triplat în ultimii 24 de ani.

Datele arată că exportul de vin moldovenesc la vrac a crescut aproape de trei ori în ultimii 24 de ani. Dacă în anul 2000 Republica Moldova a exportat aproximativ 27,4 milioane de litri, în 2024 volumul a ajuns la 72,6 milioane de litri, scrie logos-pres.md, citând forbes.ro

În aceeași perioadă, valoarea exportului a crescut de la 10,2 milioane de dolari la 48,5 milioane de dolari. Totodată, prețul mediu al vinului moldovenesc exportat la vrac a crescut de la 0,37 dolari la 0,67 dolari pe litru, ceea ce indică o creștere atât a volumelor livrate, cât și a valorii produselor exportate. 

Conform datelor analizate, Republica Moldova a depășit țări precum România, Germania, Austria și Grecia în ceea ce privește volumul exporturilor. Raportul evidențiază, de asemenea, schimbările din strategiile principalilor exportatori mondiali de vin. Spania a devenit lider mondial, exportând peste 1,07 miliarde de litri, însă prețul mediu pe litru a scăzut de la 1,02 dolari la 0,52 dolari. 

Italia, fostul lider de piață, a adoptat o altă strategie. Volumul exporturilor italiene a scăzut cu aproape 60%, însă prețul mediu al vinului exportat a crescut de la 0,37 dolari la 0,89 dolari pe litru. 

Dezvoltarea Moldovei indică extinderea prezenței sale pe piața internațională a vinului la vrac, în condițiile în care exportatorii europeni utilizează diferite modele de creștere și poziționare comercială.

