Exportul vinului vrac din Moldova s-a triplat în ultimii 24 de ani
Republica Moldova și-a consolidat poziția pe piața internațională a vinului neîmbuteliat, urcând de pe locul 13 pe locul 11 în clasamentul mondial al exportatorilor, conform unei analize bazate pe datele UN Comtrade.
Datele arată că exportul de vin moldovenesc la vrac a crescut aproape de trei ori în ultimii 24 de ani. Dacă în anul 2000 Republica Moldova a exportat aproximativ 27,4 milioane de litri, în 2024 volumul a ajuns la 72,6 milioane de litri, scrie logos-pres.md, citând forbes.ro.
În aceeași perioadă, valoarea exportului a crescut de la 10,2 milioane de dolari la 48,5 milioane de dolari. Totodată, prețul mediu al vinului moldovenesc exportat la vrac a crescut de la 0,37 dolari la 0,67 dolari pe litru, ceea ce indică o creștere atât a volumelor livrate, cât și a valorii produselor exportate.
Conform datelor analizate, Republica Moldova a depășit țări precum România, Germania, Austria și Grecia în ceea ce privește volumul exporturilor. Raportul evidențiază, de asemenea, schimbările din strategiile principalilor exportatori mondiali de vin. Spania a devenit lider mondial, exportând peste 1,07 miliarde de litri, însă prețul mediu pe litru a scăzut de la 1,02 dolari la 0,52 dolari.
Italia, fostul lider de piață, a adoptat o altă strategie. Volumul exporturilor italiene a scăzut cu aproape 60%, însă prețul mediu al vinului exportat a crescut de la 0,37 dolari la 0,89 dolari pe litru.
Dezvoltarea Moldovei indică extinderea prezenței sale pe piața internațională a vinului la vrac, în condițiile în care exportatorii europeni utilizează diferite modele de creștere și poziționare comercială.