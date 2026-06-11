Expert: Prețurile ridicate vor afecta bugetele oamenilor, în ciuda unei inflații moderate.

Acesta este un semnal că inflația nu mai are ritmuri atât de agresive ca în anii precedenți, dar rămâne peste nivelul care ar asigura confort cetățenilor.

Despre aceasta a scris pe rețelele sociale expertul Marin Gospodarenco, transmite infotag.md.

„Presiunea inflaționistă cea mai puternică se resimte în continuare asupra bunurilor și serviciilor pe care oamenii le folosesc zilnic: alimente, transport, combustibil și servicii. Prin urmare, chiar dacă inflația pare mai moderată, multe gospodării continuă să resimtă o presiune reală asupra bugetului lor lunar”, a menționat el.

Expertul a subliniat că scăderea inflației nu înseamnă automat scăderea prețurilor, ci doar faptul că acestea cresc mai lent.

„Pentru gospodării, problema principală rămâne aceeași: chiar dacă inflația anuală se stabilizează la nivelul de 7-9%, bugetul lor lunar va continua să fie presat din cauza creșterii prețurilor la bunurile și serviciile de primă necesitate. Prin urmare, discuția despre inflație nu trebuie redusă doar la indicatorii statistici, ci trebuie să fie legată de puterea reală de cumpărare”, consideră expertul.

Potrivit lui, inflația va putea scădea doar dacă vor scădea prețurile în domeniile energiei, transportului, alimentelor și serviciilor.

„Până atunci, vom simți în continuare că viața rămâne scumpă, chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor se va încetini”, a concluzionat el.