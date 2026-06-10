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bani.md logobani
10 Iunie 2026, 20:00
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Economist: Aproape toate legumele de pe piața Moldovei sunt importate

Economistul Veaceslav Ioniță a declarat că agricultura Moldovei trece printr-o criză profundă, iar sectorul legumicol este unul dintre cele mai afectate.

Economist: Aproape toate legumele de pe piața din Moldova sunt importate.
Economist: Aproape toate legumele de pe piața din Moldova sunt importate.

Expertul a menționat că țara importă deja cea mai mare parte a legumelor consumate pe piața internă, informează bani.md.

„Exportăm legume în valoare de 10 milioane de dolari și importăm de 130 milioane. Adică am ajuns în situația în care practic toate legumele le importăm. Tot ce știți, aducem din străinătate”, a declarat Ioniță.

Potrivit economistului, un asemenea dezechilibru comercial grav reflectă declinul producției locale și al capacităților de procesare, în timp ce alte țări din regiune au reușit să-și consolideze sectoarele agroalimentare.

Ioniță a dat și exemplul sectorului lactat, menționând că Moldova devine tot mai dependentă de importuri. El a subliniat că Ucraina, în ciuda războiului, a reușit să crească producția de produse lactate și le exportă pe piața moldovenească.

„Când vezi că Ucraina, aflată în stare de război, a mărit producția de lapte pentru a-l vinde copiilor noștri, înțelegi cât de gravă este situația”, a spus economistul.

În plus, expertul a criticat practica unor producători locali de produse lactate, susținând că o parte din produsele vândute ca fiind moldovenești sunt de fapt fabricate din materie primă importată.

„Importăm lapte praf degresat, separat importăm grăsimi, adăugăm apă moldovenească și vindem asta ca lapte moldovenesc. Singurul lucru care rămâne moldovenesc în el este apa”, a spus Veaceslav Ioniță.

Sursă
bani.md logobani
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