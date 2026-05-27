Datoria externă a Moldovei a ajuns la 4,96 miliarde de dolari și a crescut cu 60 milioane de dolari într-o lună.

Datele privind datoria au fost prezentate de analistul financiar Vladimir Golovatiuc.

El a scris pe canalul său de Telegram că datoria a crescut cu 60 de milioane de dolari, transmite infotag.md.

„Creșterea a avut loc în ciuda faptului că guvernul a primit 9 milioane de dolari în aprilie și a rambursat 20 de milioane de dolari din împrumuturile primite anterior în această lună. Cert este că, din cauza deprecierii dolarului american față de euro, echivalentul în dolari al datoriei a crescut cu 70 de milioane de dolari”, a menționat el.

Analistul a menționat că, în schimb, datoria publică externă denominată în monedă națională a scăzut cu 800 de milioane de lei.

„În aprilie 2026, aceasta a constituit 85,7 miliarde de lei, față de 86,5 miliarde de lei în martie. Se pare că datoria externă în dolari americani a crescut ușor în aprilie, în timp ce în monedă națională, dimpotrivă, a scăzut”, a scris Golovatiuc.

Potrivit expertului, acest lucru se datorează faptului că dolarul american s-a depreciat față de leul moldovenesc în aprilie.

Analistul a citat statistici oficiale notabile. În aprilie 2025, datoria externă a Republicii Moldova a constituit 74,9 miliarde de lei, în timp ce în aprilie 2021, aceasta a fost de 40,5 miliarde de lei.