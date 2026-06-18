Curtea de Conturi: Datoria externă a Moldovei față de Rusia a depășit 17 milioane de dolari.

Datoria externă a Moldovei față de Rusia a ajuns la 17,23 milioane dolari conform raportului „Auditul conformității gestionării datoriei publice, garanțiilor de stat și refinanțării de stat în 2023”, pregătit de Curtea de Conturi.

Din această sumă, 96.000 de dolari reprezintă dobânzile acumulate, iar 2,64 milioane de dolari reprezintă penalitățile totale pentru plățile întârziate. Anul trecut, dobânzile acumulate au crescut cu 0,9 milioane de dolari, scrie rupor.md.

Este vorba despre o datorie din 27 noiembrie 2006. La acel moment, Moldova plătea Rusiei creditele contractate pentru stabilizarea economiei, precum și datoria valutară a fostei URSS. Din cauza poverii mari asupra bugetului moldovenesc, țara a fost nevoită să semneze la Paris un protocol care redistribuia datoria în plăți pe următorii 15-22 de ani, pe care Moldova le-a achitat până în 2022.

Totuși, după începerea acțiunilor militare ale Rusiei pe teritoriul Ucrainei, sectorul financiar al Rusiei a fost sancționat internațional, iar băncile rusești au fost deconectate de la sistemul SWIFT, prin care trebuia să treacă plata creditului, conform protocolului.

În același timp, în țară sunt rezervate 14,6 milioane de dolari pentru plata datoriei. Acest lucru este necesar deoarece mecanismele juridice ale țării nu permit acumularea datoriei externe peste limitele stabilite. Astfel, fondurile pentru plata datoriei se află într-un cont înghețat, care nu poate fi folosit în alte scopuri.