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bani.md logobani
22 Iunie 2026, 13:30
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Creditele Prima Casă se scumpesc începând cu 1 iulie: Indicele de referință a crescut la 5,66%

Indicele de referință pentru creditele acordate în cadrul programului Prima Casă și pentru creditele cu rată flotantă va crește de la 5,57% la 5,66%.

Creditele Prima Casă se scumpesc începând cu 1 iulie.
Creditele Prima Casă se scumpesc începând cu 1 iulie.

Anunțul a fost făcut după publicarea de către Banca Națională a Moldovei a noii valori a indicatorului utilizat la calcularea dobânzilor pentru aceste categorii de împrumuturi, transmite bani.md.

„Majorarea vizează atât beneficiarii Programului „Prima Casă”, cât și clienții care au contractat credite cu dobândă variabilă, unde rata este formată din indicele de referință și marja fixă stabilită de bancă în contract”, anunță băncile comerciale.

Potrivit formulei aplicate de instituțiile financiare, noua rată a dobânzii va fi calculată prin adăugarea marjei fixe a băncii la indicele de referință de 5,66%.

Indicele de referință este calculat de Banca Națională a Moldovei și reprezintă rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în lei moldovenești, cu termen cuprins între șase și 12 luni, la nivelul întregului sector bancar.

Creșterea este una modestă, de 0,09 puncte procentuale, însă va influența costul creditelor pentru persoanele care au contracte legate de acest indicator.

Ultima modificare a indicelui de referință a fost făcută la 1 ianuarie 2026, la 5,57% față de 5,82%.

Sursă
bani.md logobani
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