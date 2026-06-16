Căpșunile moldovenești sunt mai scumpe în acest sezon: În medie, 40 de lei pe kilogram.

Înghețurile de primăvară și ploile abundente înainte de recoltare au afectat calitatea fructelor și au încetinit ritmul culesului.

Asociația Producătorilor de Fructe de Pădure Pomușoarele Moldovei a anunțat că în acest an marii producători de căpșuni au extins suprafețele plantațiilor. În total, conform unei estimări preliminare, fructele de pădure din Moldova sunt cultivate pe peste 4.000 ha, dintre care cel puțin jumătate sunt plantații de căpșuni, scrie logos-pres.md.

Astfel, după câțiva ani de declin, producătorii de fructe de pădure și-au restabilit suprafețele plantațiilor de căpșuni la nivelul începutului acestui deceniu.

Înghețurile de primăvară au afectat parțial plantațiile de fructe de pădure, ceea ce a amânat începutul sezonului de recoltare și vânzare a căpșunilor de câmp (din câmpuri deschise) cu două-trei săptămâni față de termenul obișnuit.

Ploile înainte de campania de recoltare

Precipitațiile abundente și frecvente din nordul și centrul țării au marcat prima jumătate a sezonului de vânzări a căpșunilor. Ele au încetinit și întrerupt ritmul recoltării, au complicat și au scumpit angajarea forței de muncă.

Umiditatea excesivă a afectat calitatea fructelor – acestea au devenit mai apoase, mai puțin dense și mai puțin dulci. În cele mai grave cazuri, a provocat răspândirea bolilor, ducând la pierderi semnificative de recoltă și creșterea costurilor pentru sortare.

Ca urmare, în acest an nu s-a activat scenariul tradițional de marketing – creșterea explozivă a cantității și volumului de căpșuni oferite, urmată de scăderea prețurilor pe o perioadă lungă. Conform datelor EastFruit, prețul en-gros al căpșunilor la mijlocul acestei luni s-a stabilizat la un nivel comparativ ridicat (din perspectiva pieței moldovenești) – în medie, 40 lei/kg.

Asociația Pomușoarele Moldovei a explicat situația simplu: atât vânzătorii, cât și cumpărătorii înțeleg că, după ploi, oferta de fructe va fi limitată pentru o perioadă, chiar și în condiții meteo favorabile, în contextul unei cereri ridicate de vară.

Exportul

Asociația de ramură menționează că achizițiile de căpșuni pentru export au început încă din primele zile ale sezonului de „fructe de câmp”. Până acum, livrările externe sunt relativ mici, inclusiv din cauza prețurilor comparativ ridicate de achiziție. Totodată, calitatea fructelor (densitate și conținut scăzut de zahăr) nu favorizează un export activ.

Pomușoarele Moldovei nu dețin încă statistici privind volumele și direcțiile livrărilor la începutul sezonului. Exportul este realizat în majoritatea cazurilor de intermediari-comercianți, care nu fac publice detalii despre activitatea lor. Probabil, într-o măsură sau alta, continuă tendințele din ultimele două sezoane – creșterea livrărilor către România și reducerea acestora către țările CSI.

Prelucrarea

Etapa intensă de pregătire a căpșunilor pentru procesare cade de obicei în a doua jumătate a sezonului de vânzări – când oferta este încă ridicată, iar prețurile tind să scadă.

Reprezentanții companiilor de conserve afirmă că în acest an prețul de achiziție relativ confortabil pentru ei va fluctua în jurul valorii de 1 euro/kg, probabil nu mai mult, ținând cont de creșterea costurilor altor resurse importante de producție (în special scumpirea zahărului).

În același timp, cerințele privind calitatea la procesatori sunt aproape identice cu cele ale operatorilor pieței „proaspete” – fructe coapte, de dimensiuni și formă uniforme, fără deteriorări mecanice și urme de boli.

În plus, pentru procesatori un avantaj important este pedunculul îndepărtat. Pentru întreprinderile de congelare a fructelor și fructelor de pădure, pe lângă aceasta, este importantă umiditatea moderată a materiei prime.

În total, cererea pentru căpșuni ca materie primă industrială în acest sezon va fi mică – maximum câteva sute de tone.