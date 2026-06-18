BNM a majorat rata de bază de la 6,5% la 7%: Creditele ar putea deveni mai scumpe.

Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a majorat joi, 18 iunie, rata de bază de la 6,5% la 7,0%.

Rata dobânzii pentru depozitele overnight a crescut până la 5,0%, pentru operațiunile REPO – până la 7,25%, iar pentru creditele overnight – până la 9,0%.

Norma rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase în lei și valută neconvertibilă a fost menținută la 18%. Pentru mijloacele în valută liber convertibilă, norma rămâne la 26%.

La Banca Națională, decizia a fost explicată prin creșterea riscurilor inflaționiste. Presiunea vine atât din partea ofertei, din cauza prețurilor la resursele energetice, produsele alimentare și materiile prime, cât și din partea cererii interne, care „este susținută de creșterea veniturilor populației”, transmite rupor.md.

Inflația anuală în mai a fost de 6,76% și a rămas peste limita superioară a coridorului țintei pe termen mediu a BNM, de 5%.

Potrivit prognozei BNM, inflația va crește până la sfârșitul anului 2026, iar scăderea va începe în primul trimestru al anului 2027.

BNM a declarat că majorarea ratei trebuie să tempereze creșterea prețurilor de consum, să limiteze efectele secundare ale șocurilor de preț și să stimuleze economisirea în locul consumului.