theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 12:20
12 982
Copiază linkul
Link copiat

BNM a majorat rata de bază de la 6,5% la 7%: Creditele ar putea deveni mai scumpe

Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a majorat joi, 18 iunie, rata de bază de la 6,5% la 7,0%.

BNM a majorat rata de bază de la 6,5% la 7%: Creditele ar putea deveni mai scumpe.
BNM a majorat rata de bază de la 6,5% la 7%: Creditele ar putea deveni mai scumpe.

Rata dobânzii pentru depozitele overnight a crescut până la 5,0%, pentru operațiunile REPO – până la 7,25%, iar pentru creditele overnight – până la 9,0%.

Norma rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase în lei și valută neconvertibilă a fost menținută la 18%. Pentru mijloacele în valută liber convertibilă, norma rămâne la 26%.

La Banca Națională, decizia a fost explicată prin creșterea riscurilor inflaționiste. Presiunea vine atât din partea ofertei, din cauza prețurilor la resursele energetice, produsele alimentare și materiile prime, cât și din partea cererii interne, care „este susținută de creșterea veniturilor populației”, transmite rupor.md.

Inflația anuală în mai a fost de 6,76% și a rămas peste limita superioară a coridorului țintei pe termen mediu a BNM, de 5%.

Potrivit prognozei BNM, inflația va crește până la sfârșitul anului 2026, iar scăderea va începe în primul trimestru al anului 2027.

BNM a declarat că majorarea ratei trebuie să tempereze creșterea prețurilor de consum, să limiteze efectele secundare ale șocurilor de preț și să stimuleze economisirea în locul consumului.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici