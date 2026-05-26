Aeroportul Mărculești funcționează în pierdere, dar autoritățile consideră că ar putea deveni un punct strategic.

Potrivit datelor Agenției Proprietății Publice, aeroportul a avut anul trecut venituri de aproape 7,9 milioane lei, însă cheltuielile au depășit 24,6 milioane lei.

Astfel, cu o pierdere brută de circa 23,5 milioane lei, rentabilitatea financiară a companiei a coborât la -13,88%. În același timp, capitalul social al întreprinderii rămâne la aproape 378 milioane lei, statul fiind proprietarul integral. Evoluția financiară din ultimii ani arată că aeroportul nu a reușit să obțină profit în nicio perioadă analizată. Cele mai mari venituri au fost înregistrate în 2022, când întreprinderea a acumulat peste 15 milioane lei din vânzări, însă chiar și atunci pierderile au depășit 14 milioane lei. Veniturile din 2024 au scăzut la 7,9 milioane, în timp ce cheltuielile operaționale au rămas ridicate, transmite ipn.md.

Și valoarea activelor nete ale întreprinderii este în continuă diminuare. Dacă în 2019 acestea depășeau 266 milioane lei, în 2024 au ajuns la aproximativ 169 milioane lei, ceea ce indică o reducere constantă a valorii economice a companiei. În pofida dificultăților financiare, numărul angajaților a crescut ușor. În 2020 aeroportul avea 55 de salariați, iar în 2024 numărul acestora a ajuns la 75.

Indicatorii financiari mai arată că în 2023 întreprinderea a realizat achiziții de aproximativ 720.000 de lei, sub nivelul planificat de 1,42 milioane lei. Pentru anul 2022 fusese prevăzut un plan de achiziții de peste 152 milioane lei, însă informațiile privind executarea acestuia nu sunt indicate.

În același timp, autoritățile susțin că Aeroportul Mărculești, care acum este parte componentă a Aeroportului Internațional Chișinău, are un rol important în strategia de dezvoltare a infrastructurii aeronautice a Republicii Moldova.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat într-un interviu pentru IPN, că procesul de transfer și recepție a activelor Aeroportului Mărculești a fost finalizat, iar Aeroportul Internațional Chișinău a lansat deja licitația pentru elaborarea unui masterplan de dezvoltare.

Autoritățile afirmă că obiectivul pe termen lung este transformarea Republicii Moldova într-un hub logistic important în sud-estul Europei, iar Aeroportul Mărculești ar urma să joace un rol-cheie în dezvoltarea segmentului cargo și charter.