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logos-press.md logologos-press
18 Septembrie 2026, 08:55
3 607
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Activele întreprinderilor de stat aflate în procedură de insolvabilitate sunt estimate la un miliard de lei

Valoarea activelor întreprinderilor de stat aflate în procedură de insolvabilitate se ridică la circa un miliard de lei.

Activele întreprinderilor de stat aflate în procedură de insolvabilitate sunt evaluate la un miliard de lei.
Activele întreprinderilor de stat aflate în procedură de insolvabilitate sunt evaluate la un miliard de lei.

Astfel de date sunt prezentate de președintele comisiei de investigare a situației din întreprinderile de stat, Dinu Plîngău.

Deputatul a anunțat pregătirea unui șir de inițiative legislative în acest domeniu, scrie logos-pres.md.

„Am venit cu propunerea de a recapitaliza întreprinderile care au potențial și bunuri, care au datorii doar față de stat și de a valorifica măcar ceea ce a mai rămas din ele. Dacă Guvernul va dori ulterior să le privatizeze, să o facă. Principalul este ca aceste întreprinderi să nu ajungă în mâinile celor care le vor scoate activele și să nu fie distruse definitiv”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Plîngău, în jurul procedurilor de insolvabilitate există și o serie de alte probleme, pe care le investighează. Parlamentarul susține că, în încercarea de a-i împiedica acțiunile, anumite persoane recurg la diverse forme de presiune publică și instituțională:

„Personal, am înregistrat un proiect de lege menit să stopeze abuzurile administratorilor autorizați. Rezistența este colosală”.

Plîngău a declarat că are „întrebări” față de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

„Dacă Ministerul Justiției a început să dea semnale de luptă, atunci față de Ministerul Economiei există întrebări. Deocamdată transmit doar acest lucru și sper că semnalul este înțeles absolut clar. Când este vorba despre datorii de sute de milioane și chiar de un miliard față de stat, trebuie să înțelegem cu toții greutatea și responsabilitatea oricărei decizii sau oricărei întâlniri”, a concluzionat Dinu Plîngău.

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