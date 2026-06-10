theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
10 Iunie 2026, 14:00
1 116
Copiază linkul
Link copiat

Forumul Economic Moldo-Francez revine la Nisa

Pe 22 octombrie 2026, la Nisa va avea loc cea de-a treia ediție a Forumului Economic Moldo-Francez, dedicat dezvoltării relațiilor de afaceri dintre Republica Moldova și Franța.

Forumul Economic Moldo-Francez revine la Nisa

Evenimentul va reuni antreprenori, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri interesați de colaborări bilaterale și de identificarea unor noi oportunități comerciale între cele două țări.

Forumul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Nice Côte d’Azur, Consulatul General al Republicii Moldova și Cabinetul de Consultanță Ouest-Est din Paris.

Oportunități pentru companiile moldovenești

În cadrul forumului vor fi prezentate oportunitățile investiționale din Republica Moldova, potențialul de export al companiilor locale și perspectivele de dezvoltare a parteneriatelor economice moldo-franceze.

Participanții vor beneficia de:

  • prezentarea companiei și a produselor în cadrul conferinței;
  • stand dedicat pentru promovare;
  • întâlniri B2B cu potențiali parteneri;
  • sesiuni de networking cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Franța și Republica Moldova.

Număr limitat de participanți

Pentru această ediție sunt disponibile doar 10 locuri pentru companii.

Înscrierile sunt deschise până la data de 30 iunie 2026, iar dosarele vor fi analizate de organizatori. Participarea va fi confirmată după validarea aplicației și achitarea taxei de participare.

Companiile interesate pot solicita informații suplimentare la adresa: contact@conseilouestest.com.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici