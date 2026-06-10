Forumul Economic Moldo-Francez revine la Nisa

Evenimentul va reuni antreprenori, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri interesați de colaborări bilaterale și de identificarea unor noi oportunități comerciale între cele două țări.

Forumul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Nice Côte d’Azur, Consulatul General al Republicii Moldova și Cabinetul de Consultanță Ouest-Est din Paris.

Oportunități pentru companiile moldovenești

În cadrul forumului vor fi prezentate oportunitățile investiționale din Republica Moldova, potențialul de export al companiilor locale și perspectivele de dezvoltare a parteneriatelor economice moldo-franceze.

Participanții vor beneficia de:

prezentarea companiei și a produselor în cadrul conferinței;

stand dedicat pentru promovare;

întâlniri B2B cu potențiali parteneri;

sesiuni de networking cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Franța și Republica Moldova.

Număr limitat de participanți

Pentru această ediție sunt disponibile doar 10 locuri pentru companii.

Înscrierile sunt deschise până la data de 30 iunie 2026, iar dosarele vor fi analizate de organizatori. Participarea va fi confirmată după validarea aplicației și achitarea taxei de participare.

Companiile interesate pot solicita informații suplimentare la adresa: contact@conseilouestest.com.