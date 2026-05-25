Bananamania la Shopping MallDova: 1 iunie pentru toată familia Ⓟ

BANANAMANIA vine cu o experiență plină de emoții, joc și distracție.

PROGRAMUL ZILEI

11:00 – 14:00 & 15:00 – 18:00

MINIONII veseli și BANANA energică vor transforma Shopping MallDova într-o scenă interactivă plină de jocuri, dansuri și interacțiuni cu cei mici.

– fotografii haioase pentru amintiri de familie Face Painting – transformări creative în personaje colorate

14:00 – 15:00

Aventuri Științifice, un spectacol interactiv Mendelevium, unde experimentele spectaculoase transformă știința într-un show captivant.

15:00 – 17:00

Ateliere creative

Decorarea ochelarilor – un atelier creativ în care copiii își personalizează propriile accesorii.

– un atelier creativ în care copiii își personalizează propriile accesorii. Slime – atelierul preferat al celor mici, unde fiecare participant își creează propriul slime pe care îl poate lua acasă.

17:00 – 18:00

Paper Disco cu Minioni, muzică, dans și confetti. Minionii transformă spațiul într-un adevărat party pentru copii.

18:00 – 19:00

Banana Party cu Sunstroke Project. Iar pentru un final de neuitat – un zbor grandios de baloane: 4000 de baloane colorate vor dansa într-un show vizual uimitor, simbol al dorințelor, viselor și bucuriei copilăriei.

Surpriza de la Banana Stand – pe tot parcursul evenimentului, micii vizitatori sunt așteptați la standul special interactiv BANANAMANIA, unde distracția vine la pachet cu energie și voie bună.

Copiii vor fi întâmpinați cu zâmbete și o banană gratuită – un mic boost de energie pentru continuarea jocurilor, aventurilor și spectacolelor.

BANANAMANIA continuă toată luna iunie

Sărbătoarea nu se oprește pe 1 Iunie. Pe tot parcursul lunii, copiii vor avea acces la o zonă de joacă special amenajată de partenerul general, Cappy Mini, iar părinții vor putea profita de promoții atractive la brand-urile preferate.

Te așteptăm în inima copilăriei - la Shopping MallDova.