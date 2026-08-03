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focus.ua logofocus
3 August 2026, 13:48
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Garanție pe viață introdusă pentru Volkswagen-urile fabricate în China

Garanția pe viață este introdusă pentru produsele întreprinderii mixte FAW-Volkswagen din China

Garanție pe viață introdusă pentru Volkswagen-urile fabricate în China.
Garanție pe viață introdusă pentru Volkswagen-urile fabricate în China.

În mod evident, astfel se încearcă îmbunătățirea pozițiilor Volkswagen pe piața din China, unde se înregistrează o scădere semnificativă a vânzărilor în ultima perioadă, transmite focus.ua.

Uzina FAW-Volkswagen produce o gamă largă de modele ale mărcii germane. Printre acestea se numără atât modele cunoscute Volkswagen T-Roc, Tiguan, Tayron, Golf, Passat, cât și modele locale precum Bora, Sagitar, Tavendor și Talagon.

Garanția FAW-Volkswagen este dublă – se extinde atât asupra caroseriei și șasiului, motorului, transmisiei sau echipamentelor electrice, cât și asupra componentelor originale instalate la stațiile de service.

Cu toate acestea, pentru ca garanția să nu fie anulată, este necesară respectarea mai multor condiții. În primul rând, ea este valabilă doar pentru primul proprietar al automobilului și, la revânzare, dispare. În al doilea rând, garanția se aplică doar persoanelor fizice, iar mașina nu poate fi utilizată în scopuri comerciale – în taxiuri, în serviciile de livrare sau în alt tip de afacere.

În al treilea rând, este obligatorie efectuarea întreținerii automobilului la stațiile de service oficiale Volkswagen, cu respectarea intervalelor dintre revizii și utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale.

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