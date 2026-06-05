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romaniatv
5 Июня 2026, 15:49
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Взрыв дрона в Румынии показали в прямом эфире: журналистке пришлось бежать

Корреспондентка TVR Info Ана-Мария Станцу находилась в прямом эфире в тот момент, когда в пятницу в порту Констанцы взорвался морской беспилотник.

Взрыв дрона в Румынии показали в прямом эфире: журналистке пришлось бежать.
Взрыв дрона в Румынии показали в прямом эфире: журналистке пришлось бежать.

Взрыв прогремел в то время, как журналистка рассказывала зрителям об обнаруженном в порту беспилотнике. В эфире слышен чрезвычайно громкий взрыв, который вызывает мгновенную реакцию Аны-Марии Станцу — она закрывает уши руками. То же самое делает и другой человек, проходивший мимо неё. К счастью, никто не пострадал, пишет romaniatv.net

Напомним, что сегодня утром в порту Констанцы, у причала Агентства по спасению людей на море (ARSVOM), был обнаружен морской беспилотник длиной около 7–8 метров. Около 10:30 дрон взорвался. К тому моменту зона уже была оцеплена и изолирована силами Румынской службы информации, Береговой охраны и Министерства национальной обороны. Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны Румынии, морской беспилотник относится к типу тех, что используются в войне в Украине. В ведомстве подчеркнули, что объект не состоит на вооружении Армии Румынии и не участвовал в недавних учениях, организованных Минобороны в акватории Чёрного моря.

Источник
romaniatv
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