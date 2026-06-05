В порту Констанцы взорвался морской дрон: людей эвакуировали.

Как сообщают источники Info Sud-Est и G4Media, речь не идет о контролируемом подрыве. Находящиеся поблизости люди были эвакуированы, пострадавших нет. В момент взрыва беспилотник находился на берегу.

Происхождение дрона и наличие на нём взрывчатки пока остаются неизвестными.

Деятельность в порту была приостановлена для проведения проверок.

По данным источников, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и «недостаточной координацией» между вовлечёнными структурами.

Подробности выясняются.