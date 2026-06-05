5 Июня 2026, 11:11
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В порту Констанцы взорвался морской дрон: людей эвакуировали
В пятницу утром в румынском порту Констанцы, у причала 78 Агентства по спасению людей на море (ARSVOM), был обнаружен морской беспилотник длиной около 7–8 метров. Вскоре после этого дрон взорвался.
Как сообщают источники Info Sud-Est и G4Media, речь не идет о контролируемом подрыве. Находящиеся поблизости люди были эвакуированы, пострадавших нет. В момент взрыва беспилотник находился на берегу.
Происхождение дрона и наличие на нём взрывчатки пока остаются неизвестными.
Деятельность в порту была приостановлена для проведения проверок.
По данным источников, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и «недостаточной координацией» между вовлечёнными структурами.
Подробности выясняются.