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g4media.ro logog4media
5 Июня 2026, 11:11
12 672
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В порту Констанцы взорвался морской дрон: людей эвакуировали

В пятницу утром в румынском порту Констанцы, у причала 78 Агентства по спасению людей на море (ARSVOM), был обнаружен морской беспилотник длиной около 7–8 метров. Вскоре после этого дрон взорвался.

В порту Констанцы взорвался морской дрон: людей эвакуировали.
В порту Констанцы взорвался морской дрон: людей эвакуировали.

Как сообщают источники Info Sud-Est и G4Media, речь не идет о контролируемом подрыве. Находящиеся поблизости люди были эвакуированы, пострадавших нет. В момент взрыва беспилотник находился на берегу.

Происхождение дрона и наличие на нём взрывчатки пока остаются неизвестными.

Деятельность в порту была приостановлена для проведения проверок.

По данным источников, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и «недостаточной координацией» между вовлечёнными структурами.

Подробности выясняются.

Источник
g4media.ro logog4media
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