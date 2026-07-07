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reuters
7 Июля 2026, 11:21
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В Сирии произошел взрыв рядом с отелем, где остановился Макрон

В Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, произошел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности. Макрон накануне прибыл в столицу Сирии с официальным визитом.

В Сирии произошел взрыв рядом с отелем, где остановился Макрон.
В Сирии произошел взрыв рядом с отелем, где остановился Макрон.

Собеседник агентства рассказал, что сработали самодельные взрывные устройства. Затем были перекрыты дороги, ответственные службы приняли меры безопасности. Очевидец уточнил, что слышал взрывы в окрестностях отеля и видел поднимающийся дым, пишет reuters.com

По сведениям AFP, как минимум один взрыв произошел во время переговоров Эмманюэля Макрона с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон не слышал ничего подобного по пути на встречу с сирийским коллегой.

Эмманюэль Макрон стал первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. Французский президент планирует провести переговоры с Ахмедом аш-Шараа и обсудить восстановление Сирии. Макрона сопровождают главы французских компаний, в числе которых — энергетическая группа TotalEnergies и судоходная транспортная компания CMA CGM.

При детонации двух взрывных устройств в сирийской столице Дамаске пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских. ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в МВД Сирии, передает Сирийское арабское информагентство.

Службы безопасности обнаружили устройства еще до взрыва, однако не успели их разминировать, уточнили в ведомстве. Первое СВУ было помещено в припаркованный на обочине дороги автомобиль, второе — в мусорный контейнер. В МВД подчеркнули, что взрыв произошел за пределами охранной зоны президента Франции. Программа официального визита продолжается в соответствии с запланированным графиком.

Правоохранительные органы установили охранный периметр вокруг места происшествия. Службы безопасности выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личности причастных, заявили в МВД Сирии.

Источник
reuters
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