Взрыв в Констанце: Украина признала, что потеряла контроль над дронами за день до ЧП.

Украина подтвердила, что потеряла контроль над четырьмя морскими дронами в Чёрном море. Инцидент произошёл ещё в начале июня, но официальный ответ Киев дал только сейчас.

По данным Министерства обороны Румынии, официальный Киев ответил на 14 вопросов румынской стороны, касающихся инцидента в порту Констанца.

"Украинская сторона подтвердила, что днем 4 июня вблизи Севастополя, на расстоянии примерно 250 км от румынского побережья, была потеряна связь с четырьмя морскими дронами Sargan-3000, направлявшимися к востоку Черного моря. С этого момента ВСУ потерял контроль над четырьмя дронами и не смог восстановить с ними связь", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Утром 5 июня Военно-морские силы Украины предупредили румынских коллег об опасности и сообщили время, на которое было запланировано самоуничтожение. Однако отменить его было уже невозможно: связь с катерами так и не восстановили.

В Киеве утверждают, что причиной потери управления, скорее всего, стали радиоэлектронные воздействия России. Там также подчеркнули, что этот случай единичный.

После инцидента Румыния попросила создать постоянный канал связи между военными морскими силами двух стран, чтобы в будущем оперативно предупреждать друг друга об угрозах. Украина согласилась.

Кроме того, румынский министр обороны официально попросил, чтобы все украинские дроны, которые запускают в Чёрное море, программировали на самоуничтожение только в безопасных зонах — подальше от румынского побережья.

Напомним, что 5 июня в порту Констанцы взорвался морской дрон. В результате ЧП никто не пострадал. Позже в Министерстве обороны Румынии заявили, что похожие дроны используют в войне в Украине. Власти Украины в свою очередь подтвердили, что дрон украинский, но виновной в инциденте назвали Россию.