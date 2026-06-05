5 Июня 2026, 12:14
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Минобороны Румынии о взрыве дрона в Констанце: Похожие аппараты используют в Украине
По данным ведомства, морской беспилотник, взорвавшийся в пятницу в порту Констанцы, не состоит на вооружении Румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных армией в акватории Чёрного моря.
«В момент взрыва зона уже была оцеплена и изолирована силами Румынской службы информации, Береговой охраны и Министерства национальной обороны. Объект находился в стадии оценки и обезвреживания. Морской беспилотник относится к типу тех, что используются в войне в Украине. Подчёркиваем, что объект не состоит на вооружении Армии Румынии и не участвовал в недавних учениях, организованных Минобороны в акватории Чёрного моря», — заявили в Минобороны Румынии, передает hotnews.ro
Расследованием инцидента занимается Прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.